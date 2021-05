Brutalne pobicie w Sosnowcu. Policja ujawnia wizerunek sprawcy. Rozpoznajecie?

Dotkliwie pobili pokrzywdzonego

Dokładnie 23 stycznia 2021 roku przy ulicy Dobrzańskiego w Sosnowcu doszło do brutalnego pobicia. Oprawcy dotkliwie pobili pokrzywdzonego, w wyniku czego doznał bardzo poważnych urazów głowy. Tym samym narazili go na utratę zdrowia lub życia. Policja w Sosnowcu udostępnia wizerunek jednego ze sprawców - nie udało się ustalić jego tożsamości. Osoby, które go rozpoznają są proszone o pomoc.