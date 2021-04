Brutalny napad w Częstochowie. Sprawcy chcieli odzyskać dług i użyli paralizatora

- Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek w jednym z mieszkań na terenie Częstochowy. Mężczyźni w wieku 44 i 37 lat wtargnęli do mieszkania 45-latka, a następnie bijąc go i kopiąc po całym ciele, zażądali zwrotu wierzytelności. Gdy spotkali się z odmową, użyli paralizatora, po czym ukradli tablice rejestracyjne oraz kluczyki do samochodu - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Kryminalni z Częstochowy w ciągu 3 godzin namierzyli przestępców i zatrzymali ich na terenie powiatu radomszczańskiego. Znaleźli przy nich niebezpieczne przedmioty, w tym paralizator, nóż, pałkę teleskopową i narkotyki.