Bryan Adams wystąpi w Gliwicach. To będzie jego jedyny koncert w Polsce. Kiedy rozpocznie się sprzedaż biletów?

Bryan Adams wystąpi w Gliwicach

Bryan Adams jest jednym z najbardziej znanych kanadyjskich muzyków na świecie. Sprzedał ponad 65 milionów płyt, jeździł w trasy koncertowe po sześciu kontynentach oraz zdobywał 1 miejsca w ponad 40 krajach na świecie.

Został odznaczony Orderem Kanady, wprowadzony do Canadian Music Hall of Fame oraz posiada gwiazdę na Canadian Walk of Fame. Posiada także gwiazdę na Hollywood Walk of Fame i został wprowadzony do Wembley’s Square of Fame.

W swoim dorobku muzycznym posiada 17 wydanych albumów studyjnych, w tym aż cztery w 2022 roku: „So Happy It Hurts” (z nominacją do nagrody Grammy), „Pretty Woman – The Musical” oraz płyty z nowymi nagraniami największych przebojów Bryana Adamsa: „Classic Pt. 1” i „Classic Pt. 2”.

Jego twórczość przyniosła mu liczne nagrody i wyróżnienia, w tym trzy nominacje do Oscara, pięć nominacji do Złotych Globów oraz nagrodę Grammy.