Brytyjczycy chcą podawać trzecią dawkę szczepionki. Nie chcą kolejnej fali na Boże Narodzenie

Brytyjczycy otrzymają trzecią dawkę szczepionki

Jak informuje brytyjski dziennik "The Times", jesienią tego roku, obywatele Wielkiej Brytanii mogą otrzymać trzecią dawkę szczepionki. Obecnie, prowadzone są nad tym badania. Po co? Brytyjczycy chcą właściwie wyeliminować wszelkie możliwe ryzyko zakażenia koronawirusem i kolejnej fali zakażeń w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jak informuje "The Times", trzecią dawkę będą mogły otrzymać osoby powyżej 50.roku życia.