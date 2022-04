Brytyjska firma Johnson Matthey buduje trzecią linię produkcyjną w Gliwicach

- Rozpoczęcie nowej, kolejnej inwestycji w Gliwicach to dla nas powód do dumy. Johnson Matthey jest firmą obecną w naszym mieście już od 1999 roku - mówi wiceprezydent Gliwic Aleksandra Wysocka. - Przez te 23 lata działalności dała się poznać jako solidny pracodawca i bardzo dobrze rozwijająca się firma. Dzisiaj rozpoczyna się budowa nowej, trzeciej linii produkcyjnej w zakładzie. - Otworzy to przed mieszkańcami Gliwic i regionu możliwość pozyskania dobrej, ciekawej pracy - twierdzi.