Budowa czwartej trybuny Górnika Zabrze: Ogłoszono przetarg na wyburzenie starej części

W zakresie zamówienie znalazły się następujące elementy do rozbiórki: 1. Budynek administracyjno – biurowy. 2. Budynek trybuny i szatni. 3. Zbiornik stalowy na wodę do nawadniania murawy. 4. Obudowa stalowa ściany szczytowej w osi 57. 5. Ogrodzenia stalowe z systemowych paneli ogrodzeniowych wraz z bramami. 6. Obiekty małej architektury min. murki, schody i pochylnie posadowione na gruncie. 7. Nawierzchnia asfaltowa oraz z trawy syntetycznej typ Safitex Turf SRL polietylen na bieżni. 8. Demontaż masztu oświetleniowego przy trybunie południowej. 9. Budowa tymczasowego ogrodzenia placu budowy, w tym budowa ogrodzenia z wykorzystaniem zdemontowanych kaset 600/150 Pruszyński od strony boiska piłkarskiego.

Krzesełka znajdujące się na Trybunie Zachodniej zostaną zdemontowane i prawdopodobnie trafią na licytację pamiątek.

Istotny zapis związany jest z funkcjonowaniem Areny Zabrze podczas rozgrywek PKO Ekstraklasy.

"Wykonawca będzie prowadził roboty z uwzględnieniem kalendarza rozgrywek sportowych klubu sportowego „Górnik Zabrze” SA. W szczególności, dotyczy to dnia meczowego w którym dostęp do terenu budowy może zostać ograniczony lub wyłączony, co nie powoduje jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu".

Przypomnijmy, że pierwszy z przetargów, dotyczący przeniesienia infrastruktury telewizyjnej, jest właśnie realizowany. Oferty przekraczały proponowaną przez inwestora kwotę. S-Met Sp. z o.o. zrealizuje zadanie za 850.142,79 zł, podczas gdy oferowana suma wynosiła 765.721,41 zł.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania zostanie ujawniona bezpośrednio przed otwarciem ofert.