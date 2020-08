Budowa hotelu Puro w Katowicach wstrzymana? Firma nie potwierdza, ale na placu budowy w ścisłym centrum miasta zaszło sporo zmian

O to czy budowa rzeczywiście została wstrzymana, zapytaliśmy przedstawicieli spółki Puro Hotels, ale jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Puro w Katowicach: 247 pokoje i ogród na dachu

A przypomnijmy, że to jedna z największych inwestycji hotelowych realizowanych w Katowicach. Puro powstanie na działce po varietes Centrum u Michalika, bezpośrednio przed Superjednostką, tuż obok BWA i w sąsiedztwie Ronda im. gen. Jerzego Ziętka. To ścisłe centrum miasta. Naprzeciw znajdują się dwa inne katowickie hotele: Katowice, Courtyard by Marriott.