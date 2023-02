Budowa rurociągu Boronów-Trzebinia zakończona. Powstał 97-kilometorwy szlak przesyłu surowców

Budowa rurociągu, która właśnie dobiegła końca, ze względu na swoje ponadregionalne znaczenie, została uwzględniona w strategicznych dokumentach: „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” oraz „Programie dla Śląska”.

– Ostatnie lata pokazały, że musimy być gotowi na wszystkie scenariusze w zarządzaniu dostaw energii. PERN i ORLEN to firmy, które są gwarantami zaopatrywania Polski w ropę naftową i paliwa. W obecnej sytuacji międzynarodowej każda inwestycja, która pozwala na magazynowanie lub szybszy transport produktów naftowych to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego cieszę się, że dzisiaj możemy świętować zakończenie takiego projektu jak budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia – powiedział podczas otwarcia rurociągu Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.