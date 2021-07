Budowa S1 w Beskidach. W Węgierskiej Górce do 18 sierpnia będą utrudnienia dla kierowców i mieszkańców

Niestety, budowa nowych obiektów drogowych musi się także czasami wiązać z utrudnieniami dla kierowców korzystających z już istniejących dróg.

Tak będzie od 21 lipca do 18 sierpnia.

- Utrudnienia odczują wtedy mieszkańcy ulicy Granicznej. Właściciele posesji od nr 1 do 17, aby dojechać do ul. Zielonej będą musieli przejechać ul. Kościuszki. Dla pozostałych użytkowników drogi zmiana organizacji ruchu nie będzie odczuwalna. Dojazd do „Gazowni na Zielonej” zostanie zapewniony od ul. Parkowej – informuje Paweł Bruger, dyrektor do spraw komunikacji w firmie Mirbud, generalnym wykonawcy ekspresowej „jedynki” w Beskidach.