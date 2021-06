Budowa trasy S1 w Beskidach ma opóźnienie jednego z tuneli. Na obejściu Węgierskiej Górki widać już podpory estakad i mostów

Korki w metropolii: co rozładuje ruch? Buspas, ITS, śląskie metro?

To najdroższy odcinek ekspresówki w Polsce

To jest jeden z najdroższych z odcinków drogi ekspresowej, jaka obecnie powstaje w Polsce. Ale też teren, na którym drogowcy budują drogę jest dla nich bardzo trudny. To góry, Beskidy. A trasa biegnie właśnie po górskich zboczach.

Wystarczy powiedzieć, że średnia cena za kilometr nieco ponad ośmioipółkilometrowego „górskiego odcinka” S1, będącego obwodnicą Węgierskiej Górki wynosi 161,7 mln zł. Cała inwestycja to koszt 1,4 mld zł. Jednak liczba i stopień skomplikowania aż 11 obiektów inżynierskich w tym miejscu także są imponujące.

Wykonawca, czyli firma Mirbud, musi w tym trudnym terenie zbudować trzy mosty, dwa wydrążone w masywach górskich tunele (830 i 1 km długości), pięć estakad oraz dwa węzły drogowe. Jak na tak krótki odcinek, liczba obiektów jest bardzo duża. Właściwie można powiedzieć, że droga na tym prawie ośmioipółkilometrowym odcinku biegnie przez cały czas właśnie po takich obiektach inżynierskich jak estakady, wiadukty, mosty czy tunele.