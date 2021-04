Budowa trasy S1 w Beskidach. Rozpoczęło się drążenie ostatniego z czterech tuneli pod Baranią Górą Anna Dziedzic

Rozpoczęło się drążenie ostatniego z czterech tuneli pod Baranią Górą w Beskidach. To część drogi ekspresowej S1 na odcinku będącym obwodnicą Węgierskiej Górki. To ośmioipółkilometrowy odcinek z Milówki do Przybędzy.