Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu idzie pełną parą. Jest dach nad halą i częściowa konstrukcja dachu nad stadionem

Na placu budowy zagłębiowskiego Parku Sportowego prace idą pełną parą. Uważni obserwatorzy z pewnością zauważyli już szklane elementy na elewacji budynku hali sportowej. To obiekt, który zaczęto budować najwcześniej i tutaj postęp prac jest zdecydowanie najbardziej zaawansowany.

Najmniejsze zaawansowanie prac można spostrzec na budowie stadionu zimowego. Tam powstają konstrukcje żelbetowe, fundamenty i instalacje z których w przyszłości będzie korzystał obiekt. Przypomnijmy. Zagłębiowski Park Sportowy to kompleks trzech obiektów – stadionu piłkarskiego, hali sportowej i stadionu zimowego z lodowiskiem.

Stadion piłkarski pomieści około 12 tysięcy kibiców. Oprócz widowni, w obiekcie znajdą się nowoczesne szatnie dla gospodarzy z salą fitness i pomieszczeniami do odnowy biologicznej. Będą też dwie szatnie dla drużyn gości oraz pełne zaplecze wymagane przez organizacje sportowe, czyli m.in. odpowiednie pomieszczenia dla sędziów, sale konferencyjne, sale do rozgrzewki zawodników. Nie zapomniano także o przestrzeni na restaurację i na przykład sklep z gadżetami dla kibiców. Takie obiekty znajdują się na praktycznie każdym klubowym stadionie na świecie.

Zagłębiowski Park Sportowy ma być wizytówką Sosnowca i jednocześnie jedną z najdroższych inwestycji w mieście. Obiekty zaprojektowała doświadczona firma JSK Architekci. Piotr Bury, architekt firmy JSK Architekci z wrocławskiego biura tej firmy podkreślał, w rozmowie z DZ, że będą to bardzo nowoczesne i komfortowe obiekty. Będzie je charakteryzowała świetna dostępność, odpowiednie zaplecza techniczne. Będą funkcjonalne i ładne.

W hali sportowej znajdą się boiska do gry w kosza, siatkówkę czy piłkę ręczną. Będą też sale treningowe. Na widowni będzie mogło zasiąść do trzech tysięcy osób. Część trybun będzie składanych, co umożliwi np. powiększenie płyty boiska.

Kibice będą wchodzić na widownię przez koronę hali z poziomu pierwszego piętra. Tam przewidziano tez miejsce na restaurację, punkty gastronomiczne i sanitariaty. Kibice mogą z nich korzystać w przerwach rozgrywek.