Budują nowy wiadukt na DK86 w Katowicach. Droga od dwóch miesięcy jest zamknięta. Intensywne prace trwają też na Pszczyńskiej

- Konstrukcja starych wiaduktów: wschodniego i zachodniego została już rozebrana. Jeśli chodzi o nowy wiadukt to zostały wykonane mury oporowe wraz z zasypkami inżynierskim. Aktualnie realizujemy prace na dojazdach i nad nowym obiektem mostowym, w zakresie budowy nasypów, kanalizacji deszczowej i wzmocnienia podłoża pod konstrukcję drogową – wyjaśnia Magdalena Skorupka-Kaczmarek, przedstawicielka spółki NDI (to generalny wykonawca przebudowy węzła Giszowiec) do kontaktu z mediami.