Budżet obywatelski 2022 w Dąbrowie Górniczej. Pump truck, wieża widokowa, tężnia, skate park a może nowe trasy rowerowe?

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej znów wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Zgłosili aż 29 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Te, które pozytywnie przejdą weryfikację, we wrześniu tego roku trafią pod głosowanie dąbrowian. A zwycięska propozycja lub kilka mniejszych zostaną wykonane w przyszłym roku.

Nabór projektów trwał od 11 do 24 maja. Swój pomysł mógł zgłosić każdy mieszkaniec. Mogły to być inwestycje zmieniające otoczenie, ale też przedsięwzięcia „miękkie” – edukacyjne, rekreacyjne, sportowe albo kulturalne. Ważne, żeby ich zasięg był ogólnomiejski, czyli wykraczający poza jedno osiedle. W najbliższych dniach wszystkie złożone propozycje przejdą weryfikację formalną. Później sprawdzone zostaną pod kątem kosztorysowym i technicznym. W sierpniu lista tych, które będą możliwe do realizacji zostanie opublikowana. Spośród nich, we wrześniu tego roku, dąbrowianie wybiorą zadanie bądź zadania do wykonania w przyszłym roku. Ich wartość może sięgnąć 4,7 mln zł. Pomysły dąbrowian dotyczą m.in. utworzenia miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku – skate parków, wieży widokowej, siłowni czy torów do wyczynowej jazdy na rowerach; modernizacji chodników; budowy dróg rowerowych; nasadzeń drzew, krzewów i aranżacji zieleni; budowy tężni solankowych. Pełna lista zgłoszonych projektów znajduje się: TUTAJ

Ciekawie wygląda m.in. propozycja budowy wieży widokowej na Górce Gołonoskiej, a także rowerowych pump trucków w Strzemieszycach oraz na Podlesiu. Pojawiły się także dwa projekty budowy tężni solankowej w parku Hallera. Dąbrowianie stawiają też na budowę profesjonalnego skate parku na Zielonej albo na terenie nieczynnej strzelnicy sportowej. Po raz kolejny wraca także budowa nowoczesnego parku Grabocin.

Budżet obywatelski po raz trzeci Budżet Obywatelski w Dąbrowie Górniczej realizowany jest po raz trzeci. Wartość przedsięwzięć wykonanych w jego ramach może sięgnąć 4,7 mln zł, a o tym, co to będzie, we wrześniu zdecydują mieszkańcy. W zeszłym roku zwyciężył projekt „Rodzinne Planty”, który zakłada renowację Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową. Modernizacja ma objąć remont istniejących alejek wraz z montażem elementów małej architektury oraz nasadzeniami roślinności. Pierwszym etapem realizacji zadania były konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowano koncepcję zagospodarowania tego terenu. Na jej podstawie przeprowadzone zostaną prace. Wartość tego przedsięwzięcia opiewa na całość środków budżetowych, czyli 4,1 mln zł.

W roku 2019 odbyła się pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego. Dąbrowianie do realizacji wybrali projekt „Podlesie Pełne Życia”, dotyczący rewitalizacji parku Podlesie. Na jego wykonanie przypadła cała pula – 3,6 mln zł – przewidziana na budżet w 2019 r. W rezultacie na mapie Dąbrowy Górniczej znalazło się kolejne miejsce, w którym można ciekawie i aktywnie spędzić czas. W parku, który był zaniedbany i lata świetności miał za sobą – powstało siedem stref. Są to obszary zagospodarowane i zaaranżowane pod kątem różnych użytkowników – m.in. dzieci, seniorów czy miłośników aktywnego wypoczynku. Więcej informacji o zmodernizowanym parku Podlesie.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny na razie zawieszony W mieście od 2013 r. dąbrowianie wskazywali przedsięwzięcia do realizacji w swojej okolicy – w dzielnicy czy na osiedlu – w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Jego efekt to ponad 600 różnorodnych zadań – m.in. remonty i budowy chodników, parkingów, placów zabaw, boisk, a także doposażenia świetlic środowiskowych i filii biblioteki. Od 2017 r., o wyborze projektów mieszkańcy decydowali w trakcie spotkań i dyskusji, a nie w powszechnym głosowaniu. W 2020 r. zawieszono go. Stało się tak, ponieważ opierał się na bezpośrednich spotkaniach i rozmowach, które ze względu na pandemię są na razie niemożliwe.

