Budżet Obywatelski Katowic: 317 projektów trafi pod głosowanie mieszkańców. Głosowanie we wrześniu

317 projektów w Budżecie Obywatelskim Katowic 2020

W ramach tegorocznej, siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego do katowickiego magistratu wpłynęło w sumie 415 projektów. Weryfikację formalną i merytoryczną przeszło natomiast 317 i to one zostały zakwalifikowane do głosowania, które odbędzie się między 7 a 20 września. O tym, które będą realizowane zdecydują mieszkańcy.

- W tej edycji rekordowa była nie tylko liczba zgłoszonych wniosków, ale także liczba tych, na które będzie można oddać swój głos. Mam nadzieję, że poprzez liczny udział w głosowaniu, tak jak w zeszłym roku, mieszkańcy pokażą, że zależy im na realnym wpływaniu na swoje społeczności lokalne – komentuje prezydent Marcin Krupa.

Jakie projekty mają szansę na realizację? Katowiczanie wnioskują m.in. o stworzenie aż sześciu wybiegów dla psów w Szopienicach-Burowcu, Koszutce, Bogucicach oraz na Osiedlu Paderewskiego. Jest też osiem wniosków o 12 nowych stacji rowerowych.