Budżet Obywatelski w Chorzowie – zwyciężyły sanitariaty przy stadionie Ruchu. Która grupa wiekowa najliczniej głosowała?

Kto chce decydować o przyszłości Chorzowa?

Tym co może martwić jest niska frekwencja wśród mieszkańców – głosowało prawie 8 tysięcy chorzowian. W swoich rękach mieli decyzję o tym, jak rozdysponować niemal 4 miliony złotych. Głosowanie trwało od 12 do 25 września. Częściej przy internetowych urnach znajdowały się kobiety. W 10 edycji Budżetu Obywatelskiego wybrano 13 projektów do realizacji spośród 53 propozycji.