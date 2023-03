Budżet Obywatelski w Dąbrowie Górniczej zmienił się całkowicie. Nowe zasady głosowania i zgłaszania projektów

Prace nad modyfikacją budżetowych reguł trwały od zeszłego roku. Odbyły się spotkania warsztatowe, w czasie których mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje zmian i dyskutowali o nowych rozwiązaniach. Na bazie przedstawionych pomysłów, powstał projekt nowego regulaminu, do którego można było wnosić uwagi.

Budżet Obywatelski to procedura, w ramach której mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą zgłaszać projekty o charakterze ogólnomiejskim, czyli takie, które obejmują swoim zasięgiem więcej niż jedno osiedle. Muszą być przy tym ogólnodostępne dla mieszkańców. Zweryfikowane, możliwe do realizacji propozycje następnie poddawane są głosowaniu. Te, które zyskują największe poparcie, są realizowane. Budżet w takiej formule w Dąbrowie Górniczej miał trzy odsłony – w latach 2019-2021. W 2022 r. zostały zawieszony. Przerwa została wykorzystana na opracowanie nowych zasad.

Większa pula na wydatki i nowe zasady wyboru projektów

Pula pieniędzy w budżecie wyniesie teraz około 5 mln zł, czyli 0,5 procenta ogólnych wydatków gminy. Główna zmiana to wprowadzenie górnej wartości szacunkowej dla zgłaszanej inwestycji, która ma opiewać na maksymalnie 4 mln zł.

– Pozwoli to uniknąć sytuacji, że jeden duży projekt pochłonie wszystkie środki. Ustalając górny próg, dajemy szansę na realizację także innych, mniejszych i mniej kosztowych zadań – tłumaczy Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik, zastępca naczelnika wydziału organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.

Taka propozycja to efekt konsultacji z mieszkańcami

Kolejna nowość to zmiana sposobu głosowania. Dotychczas mieszkańcy mogli oddać głosy na trzy projekty, przyznając im odpowiednio 3,2 i 1 punkt.

– Teraz będziemy głosować „portfelem”. Polega to na tym, że mieszkaniec może na projekty rozdysponować całą kwotę przewidzianą dla budżetu. Mając ok. 5 mln zł, może np. wybrać jeden projekt o wartości 2,5 mln zł, jeden za 1 mln zł, a także trzy po 500 tys. zł. Każdy z nich otrzyma po jednym punkcie – wyjaśnia Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik.

Zmiana dotyczy także procedury zgłaszania propozycji. Dotąd wystarczyło zebrać dla niej poparcie trzech osób, a według nowych reguł będzie to 15 osób.

Nabór projektów do tegorocznej edycji ruszy pod koniec maja i potrwa 14 dni. Po tym przyjdzie czas na weryfikację propozycji. Te, które spełnią wszelkie wymogi i będą możliwe do realizacji, trafią pod głosowanie. Mieszkańcy swoich faworytów wybiorą we wrześniu. Pod koniec tego miesiąca poznamy wyniki.