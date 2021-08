Budżet Obywatelski w Tarnowskich Górach. Jakie propozycje tym razem zgłosili mieszkańcy?

Pierwotnie - kilka tygodni temu - pisaliśmy na naszych łamach, że do UM wpłynęło 13 wniosków. Skąd ta zmiana? - Wszystko to było spowodowane sytuacją związaną z pandemią COVID19. Część wniosków była na kwarantannie dokumentów i finalnie okazało się, że były dostarczone w terminie - wyjaśnia Piotr Korab, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji.

Pod koniec lipca przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach poinformowali, że wnioski, złożone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, zostały zweryfikowane. Łącznie było ich 18, ale trzy z nich nie zostały dopuszczone dalej z powodów formalnych lub merytorycznych (do 21 sierpnia można składać odwołania).

Przypomnijmy, że do rozdysponowania, w ramach BO, jest dokładnie 600 tys. zł. Pulę tę podzielono na cztery części. Jedna z nich - wynosząca 150 tys. zł - przeznaczona będzie na zadania ogólnomiejskie – w tej kategorii napłynęło do nas 7 pomysłów. Pozostała kwota trafi z kolei do dzielnic: