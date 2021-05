Budżet Obywatelski w Tarnowskich Górach rusza 1 czerwca. Do rozdysponowania jest 600 tysięcy złotych

Co dalej z przystankiem kolejowym Wodzisław Śl. Centrum? Klęska miasta w programie Kolej+. Inwestycja powstanie, ale w okrojonym zakresie

Przystanek kolejowy Wodzisław Śląski Centrum ma duże szanse na powstanie. I to pomimo klęski miasta związanej z programem Kolej Plus. Wiadomo, że magistrat nie przejdzie jego drugiego etapu, bo nie zbierze odpowiedniej dokumentacji na czas. Szczęście w nieszczęściu, że inwestycja znalazła się na liście podstawowej rządowego programu 200 przystanków na lata 2021-2025. Jest to jakieś pocieszenie, ale osoby zainteresowane tematem nie kryją rozczarowania. - W programie przystankowym nie będzie drugiego, ani odstawczego toru. To bardziej okrojona inwestycja, która nie zwiększa przepustowości linii - zauważa Jarosław Polok z Towarzystwa Entuzjastów Kolei.