Bujaków. Parafialny ogród botaniczny ma już 45 lat. O przyszłości ogrodu mówi nam ks. proboszcz Andrzej Czarnecki

- Dekretem księdza arcybiskupa trafiłem do parafii w Bujakowie, tak to działa w kościele. Taki dostałem przydział... los szczęścia być może że trafiłem tutaj, moc ducha świętego. Lubię zajmować się tym ogrodem - mówi ks. Andrzej Czarnecki, proboszcz w parafii Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie. - Tak jak poprzednicy opiekowali się ogrodem, tak i ja. Proboszcz jest zobowiązany do troszczenia się o dobro parafii - dodaje.