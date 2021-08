Bulwary Straceńskie w Bielsku-Białej zmienią nazwę? Radny przypomina: to Bulwary Młodości! Łukasz Klimaniec

Bulwary Straceńskie po rewitalizacji są jednym z ulubionych miejsc rekreacji bielszczan Łukasz Klimaniec

Bulwary Straceńskie w Bielsku-Białej zmienią nazwę? Bielski radny Maksymilian Pryga zwrócił się do prezydenta miasta, by ten rozważył zmianę na Bulwary Leszczyńskie lub Bulwary Młodości. Argumentuje to historycznymi zapisami. – Nie zamierzam dyskredytować zasięgu granic Straconki, ale podkreślić znaczącą rolę Leszczyn – tłumaczy Pryga.