Burmistrz Sławkowa i prezydent Dąbrowy Górniczej zostali wylegitymowani podczas protestu

W czwartek 5 sierpnia na ulicy Hrubieszowskiej w Sławkowie mieszkańcy protestowali przeciwko brakowi 4,5-kilometrowego łącznika S1 z Euroterminalem oraz innymi terminalami przeładunkowymi na terenie miasta. Zgromadzenie oraz planowana blokada przejazdów ciężkich pojazdów spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony policjantów. W pewnym momencie wylegitymowani zostali także przez nich, biorący udział w akcji i popierający oczekiwania mieszkańców, burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk oraz prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.

Mieszkańcy protestowali i nadal będą to robić, bo wielotonowe tiry mkną wąskimi ulicami, siejąc strach wśród pieszych i rowerzystów. W tym samym czasie, po godzinie 10, w Dąbrowie Górniczej protestowali mieszkańcy Strzemieszyc, którzy także narażeni są od lat na hałas, spaliny, a przede wszystkim niebezpieczne sytuacje na drogach, jakie są udziałem ogromnym pojazdów.

Pomimo ulewy i wciąż padającego deszczu z transparentami i silną wolą pokazania, że problem jest naprawdę ważny i trzeba go rozwiązać jak najszybciej zjawiło się kilkunastu mieszkańców. Uczestnicy protestu zostali pouczeni przez zabezpieczających to wydarzenie policjantów, by przechodzili tylko po pasach, nie wychodzili na jezdnię. Ostatecznie sławkowianie, którzy wcześniej rozmawiali o możliwych scenariuszach rozwiązania problemu z prezydentem Dąbrowy Górniczej i burmistrzem Sławkowa, zrezygnowali z blokady ruchu. Okazało się bowiem, że ustawiony wcześniej w radiowozie policyjnym patrol zawracał wszystkie tiry, jakie chciały wjechać na ul. Hrubieszowską. A nie powinny tego robić, bo zgodnie z porozumieniem z Dąbrową Górniczą, powinny jechać przez sąsiednie Strzemieszyce. Zobacz zdjęcia

Kiedy całe zgromadzenie zmierzało już do końca jego uczestnicy zaczęli być nagle legitymowani przez policjantów. Kiedy zobaczyli to prezydent Marcin Bazylak oraz burmistrz Rafał Adamczyk, wrócili do protestujących i jako pierwsi wyjęli dowody osobiste, by mogli zostać spisani przez policjantów. To był taki gest solidarności z tymi wszystkimi, którzy przyszli w deszczowy czwartek, by wyrazić swój sprzeciw wobec braku rozwiązania tego problemu.

Sytuacja była niecodzienna, bo praktyki ze spisywaniem danych osobowych uczestników zgromadzenia nie są stosowane za każdym razem. I tak np. w piątek 30 lipca miała miejsce blokada ul. Rudnej i Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej, podczas której zabezpieczający to wydarzenie policjanci nikogo nie spisywali. Podobnie było w czwartek 5 sierpnia w tym samym czasie ponownie w dąbrowskich Strzemieszycach, gdzie też równolegle trwał zorganizowany protest mieszkańców przeciwko brakowi drogi dojazdowej do Euroterminalu oraz tirom, które rozjeżdżają lokalne drogi.