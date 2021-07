Burze i pogodowy armagedon na Śląsku powracają. IMGW ostrzega: przed nami trąby powietrzne, burze i ulewy z wiatrem TK

Burze i pogodowy armageddon nan Śląsku i w Polsce trwają w najlepsze. 14 lipca w kraju przeszły gwałtowne nawałnice, co przyniosło setki interwencji straży pożarnej i służb porządkowych. Niestety 15 lipca nie zapowiada się lepiej. To kolejny dzień z burzami. IMGW ostrzega - w całym kraju pojawią się burze i ulewy z silnymi porywami wiatru. Na wschodzie natomiast możliwe trąby powietrzne. Sprawdź, co przyniesie pogoda.