Burze w województwie śląskim. Oberwanie chmury w Rydułtowach. W Mysłowicach padał grad

IMGW wydało w związku z tym ostrzeżenie 1 stopnia dla całego województwa. Oznacza to aż 80-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia burz. Obecnie większa część Śląska pozostaje mocno zachmurzona.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - czytamy w treści ostrzeżenia.