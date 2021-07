Burze z gradem w województwie śląskim. Ostrzeżenie IMGW na sobotę, 17 lipca

Ostatnie dni obfitują w gwałtowne burze w całej Polsce. W ten weekend mogą także pokrzyżować nam plany. IMGW wydało ostrzeżenie dla województwa śląskiego. Wystąpienie burzy w sobotę, 17 lipca, określono prawdopodobieństwem 80 proc. IMGW wydało ostrzeżenie dla całego województwa.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie.