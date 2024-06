Byli prezydenci Rudy Śląskiej uhonorowani. Zostali zasłużonymi dla miasta

Uroczysta sesja rady miasta

- 65–lecie Rudy Śląskiej to nie tylko okazja do świętowania, ale również moment, żeby wspomnieć naszą bogatą historię, docenić nasze osiągnięcia oraz wyznaczyć plany na przyszłość – zaznaczył Arkadiusz Pilarz, przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska. - Niech kolejne lata przyniosą nam nowe sukcesy i pomyślność. Nasze miasto jest dowodem na to, że przeszłość i teraźniejszość mogą współistnieć w harmonii, tworząc unikalny i dynamiczny organizm miejski. Bądźmy dumni z Rudy Śląskiej i kontynuujmy pracę nad jej dalszym rozwojem z poszanowaniem dla naszego bogatego dziedzictwa historycznego i kulturowego – dodał.

Byli prezydenci Rudy Śląskiej uhonorowani

Ten pierwszy na stanowisko został powołany w 1995 roku. Na lata jego prezydentury przypada powstanie kluczowych dokumentów dotyczących miasta, m.in. Programu Rozwoju Miasta, Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju do roku 2015 oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska do 2015 roku. Wtedy też Ruda Śląska zaczęła sięgać po przedakcesyjne środki unijne, m.in. z Funduszu PHARE. Warto dodać, że to właśnie za prezydentury Edmunda Sroki św. Barbara została patronką miasta. Pełniąc funkcję prezydenta miasta Edmund Sroka został wybrany w 1997 r. na posła III kadencji Sejmu RP. Mieszkańcy wyrazili swoje poparcie dla Edmunda Sroki również podczas wyborów na III kadencję Rady Miasta. Funkcję prezydenta Edmund Sroka pełnił do 23 listopada 2000 r.