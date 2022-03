Były wojskowy z jednostki komandosów w Lublińcu zebrał sprzęt dla walczących na Ukrainie

Do organizacji zbiórki zainspirował Zbigniewa Rosińskiego Ukrainiec z Lublińca, który wyruszył walczyć za swoją ojczyznę. Były łącznościowiec JWK Lubliniec poszperał w zakamarkach swojego domu i znalazł sporo przedmiotów, które mogłyby się przydać walczącym na froncie.

- Obecnie rezerwista opuszczając koszary praktycznie zabiera ze sobą cały "majdan" (oprócz broni), którym "obdarowała" go armia. Bywa, że częściowo używamy go na ryby, grzyby czy wędrówki. Tymczasem może on ponownie wrócić do służby, tylko tym razem w armii ukraińskiej. Widzimy, że ich obrona terytorialna często umundurowana jest tylko w opaski. Tymczasem wyposażenie, które często zalega w naszej piwnicy, ma zdecydowanie lepsze parametry do służby niż markowy ciuch - nie mówiąc o oddziaływaniu wizerunkowym i psychologicznym - zaapelował w mediach społecznościowych były radny.