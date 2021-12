Bytom. Anioł Wolontariatu dla Anny Dziadek: To dla mnie szczególne wyróżnienie i zaszczyt

Za nami tegoroczna bytomska gala Anioł Wolontariatu, podczas której statuetką uhonorowano Annę Dziadek, czyli nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi. Założyła i prowadzi ona Szkolny Klub Wolontariatu.

- To dla mnie szczególne wyróżnienie i zaszczyt. Lecz pragnę podkreślić, że nie byłoby jej, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Bo to co w wolontariacie jest najpiękniejsze to spotkanie z drugim człowiekiem - "Bo kiedy jesteś z innymi dla drugich, jesteś pięknym człowiekiem, jesteś naprawdę". Wartość wręczonej nagrody podnosi także długa lista jej poprzednich laureatek - zaszczytnie jest znaleźć się w tak szacownym gronie, wśród ludzi, którzy mierzą innych miarą serca - wyjaśnia, w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim", Anna Dziadek.