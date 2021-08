Bytom. Będą zmiany na ul. Miarki. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu

Na ul. Miarki w Bytomiu od września będzie testowana nowa organizacja ruchu

W maju tego roku informowaliśmy na naszych łamach, że ul. Miarki w Bytomiu w niedalekiej przyszłości zmieni swoje oblicze. Ma ona być w założeniu - przede wszystkim - bezpieczna dla mieszkańców, a także przyjazna dla kierowców. Projekt zmian opracował specjalny zespół ekspertów powołany do tego zadania. O efektach ich działań przekonamy się już we wrześniu - w przyszłym miesiącu ma zostać na ul. Miarki wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na okres ok. 1,5 miesiąca.