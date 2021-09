Bytom. Będzie długo oczekiwany remont ul. Piekarskiej. Trasa linii nr 38 zostanie wydłużona

Na początku września przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu potwierdzili, że już wkrótce ul. Piekarska, na całej swojej długości, zostanie gruntownie zmodernizowana. Ogłoszono bowiem przetarg na wyłonienie wykonawcy tego remontu. Jest to wspólne przedsięwzięcie miasta, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Tramwajów Śląskich.

Modernizacja, jak czytamy w zapowiedziach, będzie kompletna i podzielona na kilka etapów. Spółka Tramwaje Śląskie ma odpowiadać za przebudowę torowiska.

- To dla nas niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu zyskamy możliwość rozszerzenia oferty linii nr 38 kursującej ulicą Piekarską. Budowa nowych relacji na skrzyżowaniu ulicy Piekarskiej z ulicą Sądową i następnie ulicy Sądowej z ulicą Powstańców Warszawskich pozwoli nam na wydłużenie trasy linii nr 38 do placu Sikorskiego, a co za tym idzie ułatwienie pasażerom dalszej podróży - informuje Bolesław Knapik, prezes zarządu spółki.