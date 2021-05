Bytom. Daniel Zych nagrał utwór w hołdzie górnikom. Artysta ma w planach także stworzenie kompozycji o Bytomiu

Polski Justin Bieber mieszka w Katowicach. 16-letni Wiktor Andrysiak szykuje się do premiery pierwszego singla i konkursu

16-letni Wiktor Andrysiak zdążył już zaistnieć w popularnych programach telewizyjnych: "The Voice Kids" czy "Szansa na Sukces", gdzie śpiewał "Małgośkę" z repertuaru Maryli Rodowicz. Mówi się o nim "polski Justin Bieber". - Najważniejsze, by znaleźć swoje największe atuty i wyeksponować je, nie tylko w muzyce. Wizerunkiem też buduje się przyszłość. Zbieram inspiracje, ale jednak wizerunek pozostaje mój - mówi nam Wiktor. We wtorek 17 listopada odbędzie się premiera jego debiutanckiej piosenki "Light On Dark Days". Młody wokalista przygotowuje się również do udziału w międzynarodowym konkursie International Songwriting Competition, gdzie w jury zasiadają m.in. członkowie zespołu Coldplay.