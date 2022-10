Bytom: Do Muzeum Górnośląskiego na wystawy czasowe za 90 groszy. To okazja urodzinowa oprac. MANO

zdjęcie Muzeum ze zbiorów MGB

Chcesz zobaczyć wystawy czasowe w Muzeum Górnośląskim i zapłacić za zwiedzanie jedynie symboliczną sumę - 90 groszy? Teraz jest taka możliwość. Bilet za 90 groszy to propozycja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, które świętuje 90. rocznicę przenosin do obiektu dominującego nad placem Sobieskiego. Wystawy czasowe (wyjątek ekspozycja „Skarby śląskiej szafy") z biletem 90. groszowym będzie można zobaczyć w niedzielę 23 października. Każdy, kto tego dnia kupi bilet, dostanie przypinkę z grafiką muzealnego budynku. Warto też pamiętać, że we wszystkie niedzielne popołudnia wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.