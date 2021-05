Bytom. Dworzec PKP doczeka się remontu? Jest na to duża szansa. Zapowiedziano już modernizację hali peronowej oraz infrastruktury kolejowej

Miasto otrzymało odpowiedź, że "budynek został wskazany, jako obiekt wymagający prac remontowych". Jest więc szansa, że w ramach Programu Inwestycji Dworcowych w latach 2024 - 2030, inwestycja zostanie zrealizowana. Włączono go bowiem do dalszych analiz przedinwestycyjnych. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z kontynuacją wspomnianego programu.

Bytom: przed nami m.in. remont zabytkowej hali peronowej

Przypomnijmy, że w przyszłym roku ma rozpocząć się modernizacja linii kolejowej nr 131 między Chorzowem Batorym, Bytomiem i Nakłem Śląskim. W jej ramach, wyremontowana zostanie także zabytkowa hala peronowa. PKP Polskie Linie Kolejowe planują przeznaczyć na ten cel ponad 1 mld zł.

- Apelujemy do PKP Polskie Linie Kolejowe aby nadchodzący remont stacji kolejowej w Bytomiu odbył się z poszanowaniem unikatowej, zabytkowej i cennej architektonicznie infrastruktury tego miejsca, a także by ten remont przyczynił się do poprawy dostępności samej stacji i jej otoczenia miedzy innymi dla osób niepełnosprawnych - mogliśmy przeczytać we wpisie członków kolektywu BytoMy.