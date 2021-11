Bytom i ul. Miarki. Będzie nowa organizacja ruchu. "Konieczny wzrost przepustowości"

Nowa organizacja ruchu na ul. Miarki w Bytomiu

Na samym wstępie przypomnijmy: w połowie września tego roku na ul. Miarki wprowadzono - na razie testowo - nową organizację ruchu. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo i uspokoić ruch w tym miejscu. Zawężono tu m.in. jezdnię z dwóch do jednego pasa - na odcinku od gmachu poczty do budynku przy ul. Miarki 54. Ponadto wzdłuż prawie całej ulicy poprowadzona została z kolei ścieżka rowerowa, a miejsca parkingowe przeniesiono na jezdnię.