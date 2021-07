Bytom. Kobieta wyrzuciła psa przez okno. Przeszkadzało jej szczekanie. 47-latka była pijana. Grozi jej nawet 5 lat więzienia Wiktoria Żesławska

W środę, 14 lipca, w Bytomiu pijana kobieta wyrzuciła z okna swojego mieszkania...psa. Znaleźli go sąsiedzi, którzy od razu zaalarmowali służby. Pies trafi do lecznicy, a kobieta trafiła już do aresztu. Grozi jej nawet 5 lat więzienia.