Bytom ma nowe lodowisko. Zobaczcie jak wygląda od kulis ta nowoczesna hala lodowa ZDJĘCIA Jacek Sroka

1 czerwca otwarte zostanie nowe lodowisko w Bytomiu. Przez tydzień będą ją mogli zwiedzać mieszkańcy miasta. My już dziś zajrzeliśmy do tej nowoczesnej hali lodowej podziwiając zarówno taflę do gry, jak i lśniące nowością szatnie oraz pachnące jeszcze farbą zaplecze techniczne. Zobaczcie na zdjęciach nowe lodowisko w Bytomiu od kulis.