Bytom: miasto przeznaczy dodatkowe środki na budowę nowego boiska i zaplecza treningowego Polonii. Taką decyzję podjęli radni

Bytom: więcej środków na budowę kompleksu Polonii. Radni podjęli uchwałę

Na samym wstępie przypomnijmy: w połowie kwietnia komisja przetargowa otworzyła oferty w ogłoszonym pod koniec 2020 przetargu na budowę sportowego kompleksu przy ul. Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu. Chodzi konkretnie o nowy stadion wraz z zapleczem treningowym dla drużyn dzieci, młodzieży oraz seniorów bytomskiej Polonii.

Dwie firmy złożyły swoje oferty, ale obie były... za wysokie (odpowiednio wynosiły one ok. 28,2 mln zł netto oraz 24,7 mln) i przekraczały zakładany budżet na realizację całości. Początkowo zakładano bowiem przeznaczenie ok. 18 mln zł netto.

Z pomocą jednak przyszli bytomscy radni. Podczas sesji Rady Miasta podjęli oni na wniosek prezydenta Mariusza Wołosza uchwałę o przekazaniu dodatkowych 6 mln 779 tys. zł na budowę kompleksu. Obecnie więc kwota przeznaczona na inwestycję wynosi dokładnie 24 mln 779 tys. zł.