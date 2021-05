Bytom. Noc Muzeów w Muzeum Górnośląskim . "Ta noc rozpoczyna się w samo południe". Co można zwiedzić?

Chorzów. Noc Muzeów w skansenie: darmowe wejście, specjalne oprowadzenia i nowa wystawa

Już 15 maja Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” organizuje Noc Muzeów. W ramach wydarzenia będzie można – w godzinach od 16.00 do 20.00 – wejść do skansenu za darmo i wziąć udział w specjalnym oprowadzeniu po obiektach i wystawach muzealnych. Dłużej niż zwykle dostępne będą też wszystkie obiekty. Wszystko to, oczywiście w ścisłym reżimie sanitarnym.