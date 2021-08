Bytom. Nowa metrolinia będzie kursowała po mieście od 7 sierpnia. Zastąpi autobus linii nr 94

- Po linii nr M3 [kursuje ona przez Tarnowskie Góry, Bytom, Chorzów oraz Katowice - przyp. red.] będziemy mieli już drugą metropolitalną linię kursująca w Bytomiu. To dobra wiadomość dla pasażerów, tym bardziej, że zwiększona zostanie częstotliwość kursowania, ale na zmianie skorzystają uczniowie dojeżdżający z Tarnowskich Gór oraz Radzionkowa do trzech bytomskich szkół - nie ma wątpliwości Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Oprócz nazwy, zmieni się także trasa autobusu. O zmianę rodzice i uczniowie z sąsiednich miast, którzy dojeżdżają do szkół w Bytomiu. Do tej pory osoby z Radzionkowa oraz Tarnowskich Gór dojeżdżając do Państwowych Szkół Budownictwa, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych musieli przesiadać się w centrum na inne linie autobusowe lub wysiadać na dworcu autobusowym i stamtąd iść na nogach. Teraz już takiego problemu nie będzie.