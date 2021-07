Bytom. Nowa wystawa w Muzeum Górnośląskim. Ekspozycja "Rośliny z paszportem" na zdjęciach

Na wystawę „Rośliny z paszportem” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu składają się eksponaty, a całość dopełniają warsztaty o tematyce ekologicznej odbywające się w ogrodzie budynku przy ul. Korfantego 34. Partnerem wystawy jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Oddział Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach.

Ekspozycja w Muzeum Górnośląskim niewątpliwie podejmuje interesujący temat, choć mało znany. Skąd więc wziął się pomysł, aby tego typu wystawa została zorganizowana w Bytomiu?

- WIORiN zwrócił się kiedyś do nas w prośbą o oznaczenie owada i okazało się, że to czym się zajmuje Inspektorat może być ciekawym tematem wystawy. Mało osób ma wiedzę na temat tego, skąd wzięły się etykiety na roślinach i nasionach, czy jedząc ziemniaki możemy być pewni, że są zdrowe, kto pilnuje naszych granic przed napływem gatunków niebezpiecznych dla polskiej fauny i flory. To koresponduje z działalnością muzealnego Działu Przyrody, bo zajmujemy się też gatunkami inwazyjnymi i organizmami, które mogą być niebezpieczne dla naszych rodzimych upraw i owadów - wyjaśnia dr Waldemar Żyła z Działu Przyrody, który jest kuratorem wystawy.