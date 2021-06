Bytom: nowe murale pojawiły się w podziemnym przejściu dla pieszych. To część pracy dyplomowej bytomianki

Za całość odpowiada Joanna Wojtała, absolwentka bytomskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej i Liceum Plastycznego w Tarnowskich Górach. Murale z elementami ceramiki są jednym z elementów przygotowywanego przez nią projektu dyplomowego.

- Pomysł, aby to zrealizować, zrodził się podczas mojej rozmowy z przyjaciółką. Nie chciałam robić pracy, którą później schowałabym do piwnicy i mało, kto by ją zobaczył. Uważam, że byłoby to nudne. Wówczas wpadłyśmy na plan, żeby połączyć malarstwo z ceramiką. Rzadko bowiem pojawiają się murale stworzone w całości z ceramiki. Na początku miałam to zrobić na „szybko”, gdzieś na ścianie pustostanu. Parę zdjęć bym zrobiła i na tym pomysł miał się zakończyć. Gdy zaczęłam odpowiadać o tym wszystkim na uczelni, inne osoby stwierdziły, że to jest świetne i mi pomogą - mówi w rozmowie z "DZ" Joanna Wojtała, która jest studentką wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.