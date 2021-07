Bytom. Powstanie Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej. Podpisano list intencyjny w sprawie jej utworzenia

W Bytomiu powstanie Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej

Tereny po dawnej Hucie Bobrek w Bytomiu zostaną odpowiednie zagospodarowane. Powstanie bowiem tu Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej. W środę, 30 czerwca, list intencyjny w sprawie jej utworzenia podpisali prezydent miasta Mariusz Wołosz oraz Rafał Szostok, prezes MMG.

Pierwszym istotnym krokiem będzie powołanie zespołu ekspertów, którzy wspólnie opracują szczegóły przygotowania, uruchomienia oraz funkcjonowania wspomnianej strefy.

Jej potencjał jest niezaprzeczalny. Do dyspozycji jest ok. 150 tys. metrów kwadratowych gruntów, które ciągną się od ul. Konstytucji w stronę DK 88. Większość tego obszaru (100 tys.) należy do firmy MMG i podmiotów współpracujących, pozostałe 50 tys. to z kolei własność gminy.

Kiedy teren zostanie należycie przygotowany (doprowadzenie prądu i ciepła), następnie będzie podzielony na działki i sprzedany zainteresowanym inwestorom. Schemat jest identyczny jak w przypadku np. Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.