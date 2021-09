Bytom. Radni poparli pomysł ratowania EC Szombierki we współpracy z władzami województwa śląskiego

Podczas sesji obecny był m.in. marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski, który podkreślał, że obiektowi popadającemu w ruinie należy zapewnić odpowiednią ochronę.

- Nie ma dnia, żeby ktoś nie pytał o sytuację EC Szombierki. Nie ma dnia, by ktoś nie podsuwał pomysłów na zagospodarowanie obiektu. To jednak kwestia na przyszłość, bo przed nami duża praca do wykonania związana ze strukturą własności tego obiektu. Czeka nas niełatwe wyzwanie, ale jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu i wsparciu tak wielu ludzi, którym zależy na uratowaniu katedry industrialu, osiągniemy cel - dodawał z kolei prezydent Mariusz Wołosz.