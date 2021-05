Bytom. Ruszyła tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego. Nabór projektów potrwa do 25 czerwca. W puli ponad 5 mln zł

Bytom: tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego ruszyła. Wnioski przyjmowane są do 25 czerwca

We wtorek, 4 maja, ruszyła tegoroczna odsłona bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków potrwa do 25 czerwca. Głosowanie na projekty zaplanowano z kolei na jesień. W tym roku do rozdysponowania jest rekordowa kwota - ok. 5,2 mln zł (w ubiegłym było "tylko" 4,7 mln).