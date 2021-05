Bytom. Strażacy z Suchej Góry mają nowy wóz bojowy. Kosztował ponad 700 tys. zł

Bytom: strażacy z Suchej Góry mają nowy wóz. "To kolejna duża inwestycja w tutejszej jednostce"

Od połowy maja Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze cieszy się z nowego wozu ratowniczo - gaśniczego. Kosztował on nieco ponad 784 tys. zł. Jest to średni samochód z napędem 4x4 zabudowany na podwoziu Volvo. Zastąpił on wysłużonego Stara 244, którym strażacy jeździli od 1988 roku!