Bytom, Tarnowskie Góry. Wąskotorówka wraca na trasę. W ten weekend turyści mogą już nią jeździć. Tory naprawione

Przyczyny awarii

Jak poinformował nas Aleksander Baryła ze Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, przyczyną ubiegłotygodniowej niedyspozycji małego pociągu, były szkody górnicze, które doprowadziły do wybrzuszenia torów. Takie zjawisko w nomenklaturze kolejowej zwie się wyboczeniem. Powstaje w wyniku naprężeń występujących na torach, w pewnym momencie energia zgromadzona w wyniku naprężeń musi znaleźć ujście, wtedy na jakimś fragmencie torowiska dochodzi do przesunięcia podkładów kolejowych wraz z przymocowanymi do nich torami. W następstwie tego zdarzenia zostało rozebrane w tym miejscu torowisko, dzięki temu zlikwidowano wszelkie naprężenia. Po ponownym ułożeniu podkładów kolejowych, położono na nich z powrotem tory. Cała operacja nie była specjalnie skomplikowana. Wymagała jedynie czasu do przeprowadzenia tych prac.