Bytom. Trwa modernizacja budynków na zabytkowym osiedlu Kolonia Zgorzelec. Roboty zakończą się w przyszłym roku

Bytom: trwa modernizacja budynków na zabytkowym osiedlu Kolonia Zgorzelec

W połowie lutego informowaliśmy na naszych łamach, że udało się podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie remontu kolejnych dziesięciu budynków na zabytkowym osiedlu Kolonia Zgorzelec. To dobra informacja dla ponad 150 mieszkańców. Inwestycja łącznie pochłonie ok. 5,6 mln zł, z czego 5,3 to wspomniana pomoc finansowa.

Remont obejmuje budynki o następujących numerach: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30 oraz 36.