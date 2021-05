Bytom. Trwa remont kąpieliska odkrytego w Parku Kachla. Kiedy się zakończy?

Co powstanie w opuszczonym budynku straży pożarnej w Bytomiu? Mieszkańcy chcieliby m.in. muzeum, a co na to miasto?

W ubiegłym roku do nowoczesnej strażnicy, która powstała przy ul. Łużyckiej, przeprowadzili się bytomscy strażacy. Tym samym opuścili swoją dawną (i wysłużoną) siedzibę znajdującą się przy ul. Strażackiej. Na razie, w starej komendzie nic się nie dzieje. Warto więc zadać sobie pytanie: jaka przyszłość czeka ten budynek? Społecznicy i sami mieszkańcy mają wiele pomysłów. A co na to miasto?