Bytom. Trwają zapisy na Bieg Świętych Mikołajów. To już X. edycja charytatywnego wydarzenia

X. edycja Biegu Świętych Mikołajów

Dzieci do 7. roku życia wystartują na dystansie około 100 metrów. Starsze dzieci, w wieku 8-11 lat przebiegną 200 metrów, a młodzież między 12 a 15 rokiem życia będzie miała do pokonania 400 metrów. Każdy z biegów dziecięcych odbywać się będzie na płycie bytomskiego rynku. W biegu głównym i marszu nordic walking uczestnicy będą mieli do pokonania około 4,5 km ulicami centrum Bytomia.

Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny. Opłata wpisowa w biegu głównym wynosi 30 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona dla Wspólnoty Burego Misia, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami. Zapisy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl i potrwają do końca listopada.

Każda edycja Biegu Mikołajów dedykowana jest osobie lub grupie osób potrzebujących pomocy, związanych z Bytomiem i regionem. Wcześniej dochód z wydarzenia organizowanego przez stowarzyszenie MYbytomianie wsparł Oliwkę Krupowies i Fundację Dom Nadziei. Od sześciu lat Bieg Mikołajów wspiera Fundację Wspólnotę Burych Misiów.