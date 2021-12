Bytom. Ulica Frycza-Modrzewskiego jest już przejezdna. Koniec z utrudnieniami

Ulica Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu jest już przejezdna

- Po Nowym Roku uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna, której system wymaga dostrojenia, czego nie chcemy robić teraz, aby nie utrudniać funkcjonowania mieszkańcom Szombierek - wyjaśnia Michał Bieda, wiceprezydent Bytomia.

Przypomnijmy, że prace remontowe w związku z przebudową skrzyżowania ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu rozpoczęły się na początku marca tego roku. Miały się one zakończyć - według pierwotnego planu - we wrześniu. Do tego jednak nie doszło. Jednym z powodów była m.in. ciężka sytuacja na rynku materiałów budowlanych.

W ramach inwestycji udało się przebudować zatokę autobusową i peron tramwajowy. Zbudowano także drogę z miejscami postojowymi wzdłuż zachodniego płotu cmentarza. Prace objęły ponadto uporządkowanie zieleńców, nasadzenia drzew czy krzewów.